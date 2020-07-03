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Общество

Минэкологии фиксирует снижение концентрации запаха газа на территории Нижнего Новгорода

19 июля 2020 18:37  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты регионального минэкологии фиксируют снижение концентрации запаха газа в воздухе на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По информации министерства, сейчас запах газа в городе ослабевает и практически не ощущается.

Региональное министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры.

Напомним, что сегодня, 19 июля около 15:30, от жителей Нижнего Новгорода стали поступать жалобы на сильный запах газа с улицы. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сформирован оперативный штаб.

Сейчас сотрудники оперативных служб продолжают выяснять причины запаха. В частности, ГУ МЧС проверяет информацию о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде. Также МЧС не исключает утечек газа с газозаправочных станций, которые сейчас тоже проверяют.

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