Реконструкция Центрального рынка планируется в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Реконструкция Центрального рынка планируется в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе объезда Канавинского района с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В ходе осмотре глава региона провел встречу с собственниками площадки.

"Снаружи рынок напоминает начало 90-х годов XX века, застряло все именно в этом периоде. Собственник подготовил проект, прошел все необходимые согласования, осталось выдать разрешение на строительство, чтобы обеспечить развитие этой территории. Все разрешения планируется выдать, чтобы основной объем работ успели выполнить к 800-летию Нижнего Новгорода. Также собственник готов благоустроить территорию около рынка", - отметил Глеб Никитин.

"Исключение составляют два участка, которые принадлежат другим владельцам. С ними также поручил провести соответствующую работу. Один из участков - на улице Чкалова - находится в ужасающем состоянии. Это, конечно, и недоработка городской административно-технической инспекции. Дал поручение усилить кадровый и руководящий состав АТИ, а также представить план проверок, которые могли бы повлечь санкции за такое содержание территории", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, Глеб Никитин также поручил подготовить план по развитию Започаинья до конца сентября 2020 года.