Прокуратура рассказала про еще одного погибшего на стройке ЖК "Новая Кузнечиха" Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура рассказала про еще одного погибшего на стройке ЖК "Новая Кузнечиха".

В прокуратуре Советского района Нижнего Новгорода сообщили, что 20 марта 2020 года при строительстве ЖК "Новая Кузнечиха" произошел несчастный случай на производстве – работник получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас прокуратура завершила проверку и выяснила, что причиной произошедшего стало несоблюдение должностными лицами требований законодательства в сфере охраны труда.

По фактам выявленных нарушений в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение государственных нормативных требований охраны труда" (ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Напомним, что в мае монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха". Автокран завалился набок и задел перемещаемым грузом 44-летнего мужчину.

В июне электрослесарь ООО "ЕФТО" разбился, упав с башенного крана на строительной площадке данного ЖК. Мужчине было 40 лет.