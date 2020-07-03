Нижегородцев предупредили о проливном дожде в течение всего дня 21 июля

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Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде 21 июля.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы и в течение всего дня в регионе ожидаются очень сильные дожди.
Именно такие погодные условия и являются причиной чрезвычайных ситуаций. Сильный дождь может подтопить пониженные участки местности, дороги, низководные мосты, сельхозугодия.
Также ливень может активировать оползневые процессы.
Напомним, этой весной в Нижнем Новгороде уже произошел ряд оползней. Так после сильного дождя 8 мая грунт сошел на Окском съезде, после этого 10 мая грунт шириной около 30 метров сошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.
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