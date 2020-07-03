Нижегородец прописал в своей квартире 29 иностранцев за 300 рублей с человека Общество

Нижегородец прописал в своей квартире 29 иностранцев за 300 рублей с человека. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 июля 2020 года.

Проверкой установлено, что в период с марта по июнь этого года 32-летний мужчина за вознаграждение в квартире по ул. Дьяконова в Автозаводском районе поставил на учет 29 граждан Узбекистана, Таджикистана и Армении. При этом мужчина не планировал предоставлять им жилье. Отметим, что в квартире живут родители мужчины. Иностранные граждане к ним в квартиру никогда не вселялись и не проживали.

В связи с этим, прокуратура района направила материалы проверки в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).



Напомним, ранее нижегородка незаконно прописала 21 иностранца.

Напомним также, незаконный канал миграции иностранных граждан пресекли в Нижегородской области в мае этого года.