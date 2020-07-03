лукойл
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2020 09:29  [58] Нижегородец прописал в своей квартире 29 иностранцев за 300 рублей с человека
21 июля 2020 09:15  [78] Поезд Нижний Новгород – Адлер будет курсировать ежедневно с 1 августа
21 июля 2020 08:18  [347] Нижегородцев предупредили о проливном дожде в течение всего дня 21 июля
20 июля 2020 20:02  [411] Нижний сегодня: главные события дня
20 июля 2020 17:42  [404] Шламонакопитель "Черная дыра" в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года
20 июля 2020 16:49  [454] Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Новгороде
20 июля 2020 16:42  [344] Около 2 млрд рублей потребовалось на рекультивацию полигона "Игумново" в Дзержинске
20 июля 2020 16:12  [303] Правительство России одобрило 329,4 млн рублей на ликвидацию нижегородской Шуваловской свалки
20 июля 2020 15:38  [611] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
20 июля 2020 15:31  [317] Ученые ННГУ разработали систему дистанционного контроля за состоянием растений
Общество

Нижегородец прописал в своей квартире 29 иностранцев за 300 рублей с человека

21 июля 2020 09:29  [58] Общество

Нижегородец прописал в своей квартире 29 иностранцев за 300 рублей с человека. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 июля 2020 года.

Проверкой установлено, что в период с марта по июнь этого года 32-летний мужчина за вознаграждение в квартире по ул. Дьяконова в Автозаводском районе поставил на учет 29 граждан Узбекистана, Таджикистана и Армении. При этом мужчина не планировал предоставлять им жилье. Отметим, что в квартире живут родители мужчины. Иностранные граждане к ним в квартиру никогда не вселялись и не проживали.

В связи с этим, прокуратура района направила материалы проверки в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Напомним, ранее нижегородка незаконно прописала 21 иностранца.

Напомним также, незаконный канал миграции иностранных граждан пресекли в Нижегородской области в мае этого года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph