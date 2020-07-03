"Горячая линия" по организации культурно-массовых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде

"Горячая линия" пройдет в Нижнем Новгороде по вопросам организации культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщили в управлении по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.
Позвонить можно с 09:00 до 18:00 23 июля (с перерывом на обед с 12:00 до 12:48).
Телефон "горячей линии": 419-71-17.
Напомним, согласно внесенным изменениям в Указ "О режиме повышенной готовности" в Нижегородской области зрители теперь могут посещать фестивали и чемпионаты. Посетить массовые мероприятия можно лишь в том случае, если это одобрит Координационный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории Нижегородской области.
При проведении массовых мероприятий, организаторы должны обеспечить:
- разобщение потоков зрителей на входе и выходе (например, группами не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра между людьми в группе);
- соблюдение обязательного масочного режима;
- обязательное измерение температуры тела присутствующих, как зрителей, так и персонала;
- соблюдения дистанции 1,5 метра при рассадке зрителей.
Отметим, с 17 по 23 июля в Нижнем Новгороде проходит фестиваль "Горький fest".
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