"Заброшенных сетей с каждым годом становится все больше", - Владислав Атмахов Общество

Рыбоохранные мероприятия в Нижегородской области в весенний нерестовый период 2020 года стали темой обсуждения в Законодательном собрании на комитете по экологии и природопользованию в режиме видео-конференц-связи 22 июля 2020 года.

Рыбоохранная работа в весенний нерестовый период 2020 года проводилась с 1 апреля по 15 июня. Срок проведения обусловлен правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, которыми определены ограничения любительского и запрет промышленного рыболовства: на р. Ока с притоками – с 1 апреля по 10 июня, Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением р. Ока) – с 10 апреля по 10 июня, на Горьковском водохранилище с притоками и озерах – с 15 апреля по 15 июня.

Как было отмечено в ходе заседания, количество возбужденных уголовных дел по незаконной добыче водных биоресурсов с 2015 года продолжает снижаться (2020 – 69 дел, 2019 – 97). А количество протоколов об административном правонарушении правил рыболовства (2020 – 472 протокола, 2019 – 405) и количество изъятых сетей в 2020 году выросли. Общая длина сетей увеличилась в 1,5 раза по сравнению с результатами 2019 года и составила 600,3 км. Это также свидетельствует о том, что в предыдущие годы далеко не все браконьерские сети изымались из водоемов.

Наибольшее количество сетей, 40% от общего количества, изъято из Горьковского водохранилища, на втором месте Ветлуга – 20%, третьем месте Чебоксарское водохранилище - 16 %. Основное количество сетей Горьковского водохранилища стабильно изымается с устьевого участки р. Унжа.

"Сегодня водные пространства Оки и Волги запружены сетями. Это очень серьезная проблема и ее нужно решать. Проверки на водоемах показывают, что заброшенных сетей с каждым годом становится все больше. В конечном счете, они наносят невосполнимый ущерб биоразнообразию Нижегородской области. Для повышения эффективности рыбоохранной работы необходимо установить ограничения розничной продажи сетей – только по разрешениям на добычу, вылов водных биологических ресурсов. С этой инициативой мы планируем обратиться в федеральные органы власти", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Напомним, почти 20 тысяч рыб спасли из сетей нижегородских браконьеров в этом году. Весной нижегородские водоемы очистили от сетей браконьеров общей протяженностью более 20 км.