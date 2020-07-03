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Экономика

Нижегородское минимущества перевыполнило план по доходам в бюджет

22 июля 2020 15:55  [82] Экономика
Сергей Баринов

Сергей Баринов

Нижегородское министерство имущества более чем в 2 раза перевыполнило план по доходам в бюджет региона за 2019 год. Отчет об управлении государственной собственностью Нижегородской области за прошлый год был представлен на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона 22 июля 2020 года.

В частности, годовое бюджетное задание, установленное на 2019 год, исполнено на 229,4%. В областной бюджет поступило 931,5 млн рублей.

"Наиболее существенный объем доходов получен по дивидендам – план перевыполнен более чем в 17 раз: получено 390,8 млн рублей к 22,9 млн рублей первоначального плана. Кроме того, существенные суммы получены по доходам от аренды земли областной собственности и продажи права на заключение договоров аренды. Перевыполнение плана на 50% (получено 257,9 млн рублей) объясняется заключением ряда новых договоров аренды", - отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Кроме того, перевыполнен план по доходам от аренды госимущества (на 15,5%), от реализации имущества (на 26,4%), от продажи участков областной собственности (более чем в 5 раз), от поступлений средств инвесторов, осуществляющих строительство коммерческого жилья (более чем в 3 раза).

"Отчет об управлении государственной собственностью Нижегородской области за прошлый год свидетельствует о продуктивной работе министерства имущественных и земельных отношений региона. Можно отметить высокую результативность работы по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, в результате в общей сумме было оплачено более 300 млн рублей задолженности", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Ранее минимущества сообщало о том, что количество незарегистрированных в собственность земельных участков и объектов имущества в регионе с начала 2020 года сократилось на 20%.

Кроме того, в центре Нижнего Новгорода предлагается предоставлять альтернативные участки добросовестным застройщикам, которые по ряду причин ограничены в реализации договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ). Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Законодательного собрания региона.

"В настоящее время в исторической части областного центра сложилась сложная ситуация с реализацией договоров РЗТ. Это утяжеляет процесс редевелопмента, а нам крайне важно сохранить исторический облик города. Считаю целесообразным, чтобы добросовестным застройщикам, которые по тем или иным причинам не могут реализовать договоры РЗТ, предоставлялись альтернативные участки", - сказал Сергей Баринов.

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