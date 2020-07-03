Эксперты отмечают увеличение числа общественников среди кандидатов в Думу Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Эксперты отмечают увеличения числа общественников среди кандидатов в Думу Нижнего Новгорода. К такому выводу пришли участники эксперт-клуба Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества по теме предстоящих осенью 2020 года выборов в Гордуму.

Как отметил модератор эксперт-клуба, политолог Евгений Семенов, с конца 1990-х годов нижегородская Дума была привлекательна для бизнесменов.

"Это владение определенного рода ресурсами, которые позволяли решать им важные вопросы, связанные с приватизацией городского имущества, возможностью получения муниципального заказа. Это был закрытый бизнес-клуб для лоббирования собственного бизнеса. При этом отношение населения к такой Думе становилось все более скептическим", - сказал он.

Сейчас, по его мнению, эти ресурсы иссякли, "земля распределена, приватизационные ресурсы закончились, а получение муниципального заказа из соблазнительной стала токсичной". Евгений Семенов пояснил, что сейчас повысилась прозрачность этого процесса, ужесточились меры наказания, а выполнение муниципального заказа для бизнеса стало больше создавать проблемы. Поэтому среди участников, подавших заявки на участие в осенних выборах, стало больше новых лиц, в том числе "представителей несистемной оппозиции и гражданских активистов, которые ранее заявляли о своей аполитичности".

Его поддержал политический обозреватель, главный редактор газеты "Комсомольская правда - Нижний Новгород" Андрей Вовк. Он отметил, что городская Дума как орган власти необходима, чтобы влиять на нижегородскую администрацию. "Мы знаем много случаев в истории Нижегородской области, когда "палка" раз в созыв стреляет", - сказал он.

"В Гордуму рвутся общественники - очень много людей из Общественной палаты города. По сути, Дума VII созыва станет подросшей Общественной палатой. В этом есть свои плюсы и минусы. Она будет информационно доступна – общественники более открыты, чем люди бизнеса. Дума Нижнего Новгорода будет более медийная, возможно, со своими скандалами. При этом она будет менее контролируемая, потому что влиять на людей, у которых ничего нет, очень сложно. К сожалению, для жителей, работа в округах будет хуже. Если представители бизнеса могут вкладывать свои деньги в работу в округах, то общественники будут использовать только ограниченный депутатский фонд. Гордума будет менее профессиональной, но к ней будет больше доверия у избирателей", - считает Андрей Вовк.

Другой участник эксперт-клуба политолог, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Андрей Дахин, отметил, что может произойти перенос практики в чужой сектор. Произойдет перемешивание функций Гордумы и Общественной палаты, что тоже неправильно.

Политолог Сергей Кочеров в свою очередь согласился с коллегой и предположил, что "общественники, которые сегодня ведут активную деятельность, в нижегородской Думе потеряются".

Напомним, социолог Александр Прудник заявил, что Гордума исчерпала свое место в системе власти Нижнего Новгорода и ей необходимо обновление.