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Политика

"Городская Дума исчерпала свое место в системе власти Нижнего Новгорода", - Александр Прудник

22 июля 2020 15:15  [106] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Городская Дума исчерпала свое место в системе власти Нижнего Новгорода", - об этом заявил социолог Александр Прудник в ходе заседания эксперт-клуба ФоРГО по теме предстоящих осенью 2020 года выборов в Думу Нижнего Новгорода.

По его словам, у нижегородцев сейчас нет никакого образа городской Думы.  "Это подтверждается тем, что граждане перестали ходить на выборы. То есть на эти выборы они ходят, но это "хождение" носит ритуальный характер. Туда ходят люди, которые просто "ходят" на выборы. А вот "ходить" на выборы, чтобы проявить свою политическую волю и избрать того или иного кандидата – этим занимается меньшинство", - сказал он.

"Для подавляющего большинства этого органа просто не существует. В текущей ситуации и Гордума и ее место в системе власти полностью исчерпано. До тех пор, пока не будет создан новый формат, никакого интереса Гордума представлять не будет. Это очень плохо, когда исчерпавший свой ресурс формат останется функционировать. Он будет это делать вхолостую, пока не начнется создание новой систему управления. Это произойдет обязательно, но не в привычном формате", - считает социолог.

Говоря о том, зачем люди сейчас идут в городскую Думу, Александр Прудник заявил, что "солидные люди сегодня туда не идут".

"Воспользовавшись случаем, в Думу сейчас захотели прийти те, у кого никаких иных шансов в политической сфере не было. Но те, кто участвует в этих выборах – правильно делают. Это задел на будущее, они должны себя обозначить. Те, кто в эту Думу попадет, рассчитывают на новый политический сезон", - отметил он.

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