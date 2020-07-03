Опубликованы данные о предварительной кадастровой стоимости любого объекта в Нижегородской области Общество

Предварительная кадастровая стоимость любого конкретного объекта или земельного участка в Нижегородской области теперь доступна на сайте Росреестра. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, опубликованы предварительные отчеты по государственной кадастровой оценке недвижимости.

На сайте учреждения можно скачать весь отчет. Предварительную кадастровую стоимость можно узнать в фонде данных Росреестра.

В 2020 году ведомство проводит кадастровую оценку 5 видов объектов недвижимости: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли запаса, а также объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов). Всего таких объектов в регионе более 4 миллионов.

Если собственник не согласен с промежуточными результатами оценки, он может подать аргументированные замечания в ГБУ НО "Кадастровая оценка". К нему может быть приложены декларация о характеристиках объектов недвижимости и иные документы, подтверждающие изменения этих характеристик. Специалисты учреждения готовы ответить на вопросы по телефонам: 8 (831) 281-61-90, 281-62-02. Также вопросы можно направлять на электронный адрес: info@gbunoko.ru.

"Замечания к промежуточным отчетам принимаются до 25 августа 2020 года по объектам капитального строительства, до 9 сентября – по земельным участкам. Если они обоснованы, на данном этапе кадастровая стоимость объекта может быть пересчитана как в меньшую сторону, так и в большую. Итоговые результаты определения стоимости будут утверждены приказом нижегородского минимущества не позднее 30 ноября 2020 года. Утвержденные результаты государственной кадастровой оценки вступят в силу и начнут применяться с 1 января 2021 года", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, нижегородское минимущества перевыполнило план по доходам в бюджет.