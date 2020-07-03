Похититель нефти из трубопровода в Кстовском районе получил условный срок Происшествия

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Кстовский городской суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело в отношении задержанного по факту хищения нефти через криминальную врезку на магистральном нефтепроводе (МН) Сургут - Полоцк АО "Транснефть-Верхняя Волга". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В мае 2019 года в Кстовском районе вблизи с. Запрудное работники управления безопасности АО "Транснефть-Верхняя Волга" пресекли хищение нефти на линейной части МН Сургут - Полоцк. Кража нефти осуществлялась через криминальную врезку в МН с проложенным под землей отводом протяженностью около 900 метров. Отвод был заведен в резервуары для хранения нефтепродуктов, расположенные на территории недействующей АЗС вблизи автодороги Нижний Новгород – Казань – Уфа.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов была установлена причастность к хищению нефти жителя Нижегородской области В. Казаряна. Объем похищенной из МН нефти составил - 51 тонна на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Решением Кстовского городского суда Казарян признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, группу других похитителей топлива из магистрального нефтепродуктопровода Горький – Ярославль задержали в Нижегородской области в июне этого года.

Добавим, что за 2019 год в зоне ответственности АО "Транснефть-Верхняя Волга" (14 субъектов РФ) было выявлено 95 криминальных врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. По подозрению в совершении преступных посягательств были задержаны 38 правонарушителей, в отношении которых органами внутренних дел возбуждены уголовные дела.