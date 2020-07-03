Главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области оказались причастны к поборам своих подчиненных

Главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области также оказались причастны к поборам своих подчиненных, сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах.
Собеседник добавил, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту превышения должностных полномочий руководством ГУФСИН по Нижегородской области установлена причастность к противоправным действиям главного экономиста ведомства, полковника внутренней службы Александра Хохидры и начальника ФЭО регионального ГУФСИН полковника внутренней службы Евгения Зюзина.
В настоящее время следователи УФСБ по Нижегородской области и СУ СК проводят обыски на рабочих местах и в квартирах подозреваемых.
Как ранее сообщалось, Московский районный суд Нижнего Новгорода постановил арестовать заместителя начальника регионального ГУФСИН, полковника внутренней службы Евгения Сычева.
Арестованный подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу выступает начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин, который сегодня также арестован до 6 сентября.
Следователи полагают, что Сычев и Вахонин выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.
Вахонина и Сычева задержали и поместили в изолятор временного содержания.
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