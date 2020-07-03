Кремль заявил, что окончательных решений по открытию границ не принято Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что окончательного решения по открытию границ России с другими странами пока не принято. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков пояснил, что Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности.

"Контакты" сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что Россия из-за пандемии коронавируса полностью закрыла границы для авиасообщения 27 марта. Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.

Об открытии границ 8 июня 2020 года заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин сказал тогда, что теперь россиянам можно выехать из страны в определенных жизненных ситуациях, а именно, если им необходимо позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также отправиться туда на работу или учебу.

Выезд также предусмотрен для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

Послабление касается и иностранных граждан, вынужденных приехать в Россию по следующим причинам: пройти лечение в российских медицинских организациях, или однократно посетить близких родственников, опекунов или попечителей, которые нуждаются в уходе.