Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, азартные игры в Канавинском районе в помещении дома по ул. Долгополова организовали мужчина и женщина. Внутри комнат незаконно находились и функционировали игровые консоли и мониторы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, деятельность подпольного казино пресекли в Автозаводском районе в марте этого года.



Кроме того, весной этого года другие нижегородцы организовали азартные игры прямо в автомойках, в Канавинском и Ленинского районах.