Фото:
Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, азартные игры в Канавинском районе в помещении дома по ул. Долгополова организовали мужчина и женщина. Внутри комнат незаконно находились и функционировали игровые консоли и мониторы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, деятельность подпольного казино пресекли в Автозаводском районе в марте этого года.
Кроме того, весной этого года другие нижегородцы организовали азартные игры прямо в автомойках, в Канавинском и Ленинского районах.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+