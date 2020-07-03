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Бизнес

Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде

24 июля 2020 09:31  [46] Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, азартные игры в Канавинском районе в помещении дома по ул. Долгополова организовали мужчина и женщина. Внутри комнат незаконно находились и функционировали игровые консоли и мониторы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, деятельность подпольного казино пресекли в Автозаводском районе в марте этого года.

Кроме того, весной этого года другие нижегородцы организовали азартные игры прямо в автомойках, в Канавинском и Ленинского районах.

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