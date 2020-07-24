Робот обследует теплотрассу под Нижегородским кремлем Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Робот обследует теплотрассу под Нижегородским кремлем. Как сообщили в пресс-службе администрации, трубопровод под стеной кремля обследовали на внешние и скрытые дефекты.



Диагностика выполняется современным запатентованным робототехническим комплексом российской разработки, который был разработан инженерами из Санкт-Петербурга. Подобный метод позволяет без вскрытия теплотрассы эффективно выявлять дефекты через слой отложений, точно определяя их местоположение. С помощью робота происходит видеофиксация состояния трубы и ее дефектоскопия.

Такой метод обследования труб АО "Теплоэнерго" применяет впервые. Участок теплотрассы был проложен в 1989 году, он обеспечивает теплоснабжение всех зданий на территории Нижегородского кремля.

"Ещё несколько лет назад теплоэнергетики могли только мечтать о том, чтобы, не вскрывая трубы, получить всю необходимую информацию об их состоянии. "Теплоэнерго" проводит подобные обследования на магистральных теплотрассах и под дорогами. Такой вид контроля выгоден городу: не нужно ограничивать движение транспорта, при этом мы получаем максимально точные данные и можем предпринять превентивные меры", - сказал исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин добавил, что метод новый и в Нижнем Новгороде применяется впервые. Участок под стеной кремля составляет 110 метров.

"Такая диагностика позволит спланировать ремонтные работы инженерных сетей с ремонтно-реставрационными работами и благоустройством на территории Кремля таким образом, чтобы произвести все мероприятия в сжатые сроки и с наименьшими неудобствами и ограничениями для туристов и жителей города", - отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Напомним, башни и стены Нижегородского кремля к 800-летию города отреставрируют за счет федерального бюджета. В число проектов вошли строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля, усиление склонов и благоустройство вдоль Кремлевского бульвара – на участке между Коромысловой и Тайницкой башен и на участке между Северной и Тайницкой башен, ремонт Ивановской и Зачатьевской башен. Также в рамках федерального финансирования пройдет комплекс работ по усилению склонов и ремонтно-реставрационным работам кремлевских стен и башен на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни, готовится к реализации первый этап реставрации боевого хода.