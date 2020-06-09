Конкурс на строительство фуникулера в Нижегородском кремле запланирован на сентябрь Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Конкурс на строительство фуникулера в Нижегородском кремле запланирован на сентябрь этого года. Об этом сообщили в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области 9 июня.

В управлении уточнили, что проектная документация находится на этапе завершения проектирования и согласования в различных инстанциях. Госэкспертиза запланирована на конец июля-сентябрь этого года. После этого будет объявлен аукцион на работы.

Строительство фуникулера будет выполнено к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, добавили в управлении. Праздничные мероприятия стартуют 12 июня в 2021 году, а их кульминацией станет 19 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что фуникулер планируется восстановить к 800-летию города, то есть в 2021 году.

Напомним, что в августе 2019 года правительство уже выделяло 27,2 млн рублей, которые пошли на корректирование проектной документации фуникулера. Речь шла о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, коррекция была необходима для перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Кроме того, правительство Нижегородской области в феврале этого года намерено было выделить из бюджета еще 2,7 млн рублей на проектно-изыскательские работы для строительства фуникулера.

Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера на этом месте в апреле прошлого года. Стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Тогда сообщалось, что строительство фуникулера займет 2,5 года (30 месяцев).