Возобновляются тренировки нижегородских детско-юношеских спортивных команд Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 июля внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, изменения, в частности, касаются работы спортивных сооружений и объектов спорта.

Речь идет о возобновлении тренировок детско-юношеских спортивных команд. Но для них действует ограничение по числу участников: до трех человек в закрытых помещениях и до семи - на открытых площадках.

Ранее пресс-служба сообщала, что по данным на 14 июля в Нижегородской области уже возобновила работу 71 спортивная организация. Им разрешили работать с очным присутствием занимающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

По информации пресс-службы, 22 июля возобновили тренировочный процесс уже работали более 80 учреждений отрасли физической культуры и спорта.