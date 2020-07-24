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Бизнес

Крупным инвестпроектам в Нижегородской области хотят увеличить срок действия льгот

24 июля 2020 19:32  [227] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области" внесен в ЗС НО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Законопроект предполагает увеличение срока действия льготы по налогу на имущество для крупных инвестпроектов.

Действие закона распространится на инвестпроекты, признанные приоритетными в Нижегородской области. Объем инвестиций в проект должен составлять более 40 млрд рублей. Срок действия льготы по налогу на имущество, в случае одобрения проекта закона депутатами, может быть продлен до 20 лет, но не превысит срок окупаемости инвестиционного проекта с учетом ставки дисконтирования.

"В текущей ситуации тема привлечения инвестиций становится особенно актуальной. Длительные и капиталоемкие инвестиционные проекты сильно подвержены рыночным рискам, поэтому было принято решение дать им дополнительные возможности. Каждый такой проект – это сотни или даже тысячи рабочих мест", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков обратил внимание на то, что на сегодняшний день срок действия вышеназванных налоговых льгот ограничен сроком окупаемости инвестпроекта и не превышает пяти лет. В исключительных случаях при реализации приоритетного инвестпроекта в сфере производства или создания транспортной инфраструктуры возможно продление срока действия налоговых льгот, но не более чем на два года.

Напомним, что в мае 2020 года Законодательное собрание региона одобрило инициированный Глебом Никитиным законопроект о моратории на расторжение приоритетных инвестсоглашений. Для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора созданы, в частности, ОЭЗ в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

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