Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ Экономика

Экономист банка Открытие Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ

"По итогам заседания 24 июля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на стандартный шаг 25 б.п., обуславливая это необходимостью перехода от политики решительных шагов к политике более тонкой настройки денежно-кредитной политики", - сказал старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Таким образом, размер ключевой ставки с 17 июля составит 4,25%. На такую же величину 25 б.п. будет снижена ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и неотложные нужды в целях поддержки занятости. Ставка по данным кредитам составит 2,25%", - пояснил он.

"По оценкам Банка России инфляция в 2020 году составит 3,7-4,2%, прогноз инфляции в 2021 году составляет 3,5-4,0% и около 4,0% впоследствии. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, увеличение инфляции по итогам 2020 года преимущественно связано с ускорением в марте-апреле, пониженный уровень инфляционного давления сохранится до конца 2020 года. В связи с этим Банк России видит пространство для возможного дальнейшего снижения ключевой ставки, однако ему также потребуется некоторое время для оценки последствий уже произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. Это, вероятно, означает, что в сентябре Банк России не исключает взятие паузы в процессе снижения ключевой ставки, однако фактическое решение будет зависеть от инфляционной динамики и стабильности внешних рынков", - считает старший экономист аналитического управления банка "Открытие".

"В своем пресс-релизе Банк России уточнил прогноз по динамике ВВП, согласно которому сокращение экономики в 2020 году составит 4,5-5,5% (ранее 4-6%), рост экономики в 2021 году составит 3,5-4,5%; в 2022 году– 2,5-3,5%. Спад ВВП в 2020 году, по оценкам Банка России, будет вызвано снижением экспорта на 13-15%, его вклад в снижение ВВП, таким образом, может составить 3,7-4,2 п.п. Снижение инвестиций и потребления составит 6-8%. Также Банк России пересмотрел динамику цен на нефть до 38 и 40 долл./барр за нефть марки Urals в 2020 и 2021 году соответственно, предыдущие оценки составляли 27 и 35 долл./барр", - рассказал эксперт.

"В отношении политики управления золотовалютными резервами, Банк России планирует осуществить взаимозачет недопроданного остатка валюты в связи со сделкой по Сбербанку с суммами всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые проводились в марте - апреле. Сальдо этих операций в рублевом эквиваленте составляет 185 млрд рублей. Продажи иностранной валюты из этого сальдо будут осуществляться равномерно в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в течение четвертого квартала 2020 года. Эти операции – в приблизительном эквиваленте $1 млрд в месяц – по оценке Открытия Research окажут дополнительную поддержку рублю, который в течение второго полугодия будет находиться под возрастающим давлением со стороны восстановляющихся объемов импорта товаров и услуг. Снижение импорта во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года составило в эквиваленте $7,8 млрд ежемесячно", - объяснил Максим Петроневич.

"Банк России переоценил вниз на 1 п.п. коридор нейтральной ключевой ставки в реальном выражении с 2-3% до 1-2% (в номинальном выражении с учетом текущего целевого уровня инфляции – с 6-7% до 5-6%). Это будет способствовать снижению ожиданий по уровню ключевой ставки в долгосрочном периоде", - продолжил экономист.

"Снижение ключевой ставки будет приводить к дальнейшему снижению ставок для наиболее надежных заемщиков, а также, возможно - по ипотеке. В то же время коррекция ставок будет носить менее выраженный характер, чем снижение ключевой ставки. Процентная ставка для наиболее надежных корпоративных заёмщиков во многом задается доходностью среднесрочных государственных облигаций. После снижения доходности до близких к минимальных среди стран БРИКС уровням, она все в меньшей степени реагирует на снижение ключевой ставки и все в большей степени будет определяться международными потоками капитала", - спрогнозировал аналитик.

"Средняя ставка по ипотеке сейчас в большей степени определяется условиями действующих государственных программ по льготной ипотеке на первичном рынке, и в меньшей степени – рыночными условиями. В то же время снижение ключевой ставки найдет отражение в ставках по рыночным несубсидированным ипотечным кредитам, чем будет способствовать росту сделок на вторичном рынке", - считает он.

"Финансовый рынок отреагировал на решение Банка России в рамках ежедневной волатильности. Курс доллара в моменте повысился с 71,6 руб./долл. до 71,9 руб./долл. Доходности 5-ти летних ОФЗ выросли на 4 б.п. с 4,73% до 4,77%, доходности однолетних облигаций не изменились, оставшись на уровне 4,29%", - подытожил Максим Петроневич.