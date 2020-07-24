Еще три нижегородца пополнили список умерших от коронавируса Общество

Фото: С сайта https://coronavirus.jhu.edu

Число летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области по данным на 26 июля достигло 365. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки смерть от COVID–19 подтверждена у трех человек, днем ранее – у четырех, как и за день до этого.

Как ранее говорил вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

"Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний", - пояснял Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 26 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 984 человек, причем 177 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

При этом от заболевания излечились уже 17 647 жителей Нижегородской области. За последние сутки выписано еще 26 человек.