лукойл
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2020 11:15  [182] Оперативный штаб опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
26 июля 2020 09:07  [304] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём военно-морского флота России
25 июля 2020 15:35  [524] Стало известно число летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области
25 июля 2020 15:31  [511] Грозовые ливни надвигаются на Нижний Новгород
25 июля 2020 14:44  [1347] Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
25 июля 2020 12:03  [396] Участок в 17,4 км на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово ремонтируют в рамках нацпроекта
25 июля 2020 11:26  [345] "Эксперты 800" оценили новые проекты и идеи по направлениям "Просвещение" и "Городская среда"
25 июля 2020 10:51  [494] Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области
25 июля 2020 10:13  [310] Горячую телефонную линию организуют центры занятости населения Нижегородской области
25 июля 2020 09:53  [518] Карта РТРС поможет телезрителям Нижегородской области найти антенного мастера рядом с домом
Общество

Оперативный штаб опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

26 июля 2020 11:15  [182] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 177 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 194 новых случая. Сегодня – 26 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 984 человек.

При этом от заболевания излечились уже 17 647 жителей Нижегородской области. За последние сутки выписано еще 26 человек.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph