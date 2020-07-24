Оперативный штаб опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 177 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 194 новых случая. Сегодня – 26 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 984 человек.

При этом от заболевания излечились уже 17 647 жителей Нижегородской области. За последние сутки выписано еще 26 человек.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".