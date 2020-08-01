Нижегородцы смогут в августе наблюдать яркий звездопад Общество

Метеорный поток Фото: из группы Астротур клуб "ОРИОН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут в августе наблюдать звездопад "Персеиды". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев.

Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Мощность метеорного потока в это время составит 100 метеоров в час.

"Это значит, что метеоры будут падать каждую минуту. Видимость метеорного потока зависит от лунной засветки. В эти дни луна будет в третьей четверти - это хорошие условия. В первой половине ночи звездопад будет достаточно хорошо видно", - рассказал Алексей Киселев.

О метеорных потоках, особенностях "Персеид" и о том, как правильно наблюдать звездопады читайте в статье НИА "Нижний Новгород".