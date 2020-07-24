Нижегородский ТЮЗ представил первый дизайн-проект реконструкции

Зрительный зал обновленного ТЮЗа
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Нижегородский театр юного зрителя представил первый дизайн-проект реконструкции, которая планируется в 2021-2022 году. Фотографии размещены в группе театра в соцсети ВКонтакте.
"Вы можете его изменить и улучшить", - говорится в посте.
Для этого нижегородцам предлагается заполнить опросник.
Первый этаж театра после реконструкции планируется оформить в зеленых тонах. В частности стены гардероба сделать болотного оттенка.
В фойе предлагается разместить зеленые пуфы для того, чтобы было удобно одеваться и просто отдохнуть.
Под лестницей дизайн-проект предполагает размещение подушек для детского отдыха.
Второй этаж на контрасте будет выдержан в красных тонах. В частности, этот цвет будет доминировать в дизайне буфета (красные стены, пол, мебель).
Вдоль стены предлагается разместить выставку детского рисунка и интерактивный экран.
На втором этаже сохранится зона для проведения игр с детьми.
Существующую люстру также планируется вписать в интерьер.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах планируется реставрация фасада и внутренняя отделка театра. Также будет отремонтирована сцена и зрительный зал. При этом театр продолжит функционировать, его не планируется закрывать на время реконструкции.
Напомним, на пресс-конференции новый главный режиссер театра Алексей Логачев (занимает эту должность с июля) подчеркнул, что основной задачей нижегородского ТЮЗа на ближайшие несколько лет является создание семейного театра, соединяющего поколения - театра с "детства и на всю жизнь". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с Алексеем Логачевым о ближайших и долгосрочных планах.
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