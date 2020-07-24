Нижегородский ТЮЗ представил первый дизайн-проект реконструкции Культура и отдых

Зрительный зал обновленного ТЮЗа Фото: из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр юного зрителя представил первый дизайн-проект реконструкции, которая планируется в 2021-2022 году. Фотографии размещены в группе театра в соцсети ВКонтакте.

"Вы можете его изменить и улучшить", - говорится в посте.

Для этого нижегородцам предлагается заполнить опросник.

Первый этаж театра после реконструкции планируется оформить в зеленых тонах. В частности стены гардероба сделать болотного оттенка.

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

В фойе предлагается разместить зеленые пуфы для того, чтобы было удобно одеваться и просто отдохнуть.

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

Под лестницей дизайн-проект предполагает размещение подушек для детского отдыха.

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

Второй этаж на контрасте будет выдержан в красных тонах. В частности, этот цвет будет доминировать в дизайне буфета (красные стены, пол, мебель).

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

Вдоль стены предлагается разместить выставку детского рисунка и интерактивный экран.

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

На втором этаже сохранится зона для проведения игр с детьми.

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

Существующую люстру также планируется вписать в интерьер.

(дизайн-проект, фото из соцсети ВКонтакте, ТЮЗ)

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах планируется реставрация фасада и внутренняя отделка театра. Также будет отремонтирована сцена и зрительный зал. При этом театр продолжит функционировать, его не планируется закрывать на время реконструкции.

Напомним, на пресс-конференции новый главный режиссер театра Алексей Логачев (занимает эту должность с июля) подчеркнул, что основной задачей нижегородского ТЮЗа на ближайшие несколько лет является создание семейного театра, соединяющего поколения - театра с "детства и на всю жизнь". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с Алексеем Логачевым о ближайших и долгосрочных планах.