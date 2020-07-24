лукойл
Последние новости рубрики Бизнес
27 июля 2020 14:36  [80] Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам для МСБ по программе Минэкономразвития
27 июля 2020 10:49  [165] Нижегородский ювелирный магазин оштрафовали за незаконные потребительские займы
27 июля 2020 09:31  [159] НБД-Банк провел вебинар "Сохранение бизнеса после изоляции"
24 июля 2020 19:32  [634] Крупным инвестпроектам в Нижегородской области хотят увеличить срок действия льгот
24 июля 2020 15:39  [393] "Красное Сормово" передало ГТЛК восьмой из 11 предусмотренных контрактом сухогрузов
24 июля 2020 15:15  [418] Незаконную добычу песка выявили в акватории Оки
24 июля 2020 13:08  [367] Чистая прибыль банка "Открытие" в I полугодии составила 23,9 млрд рублей
24 июля 2020 09:31  [444] Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде
23 июля 2020 14:44  [420] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ
22 июля 2020 18:57  [532] Банк "Открытие" разработал для МСБ "Бизнес Портал", где можно анализировать свои расходы и доходы
Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам для МСБ по программе Минэкономразвития

27 июля 2020 14:36  [80] Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, предоставляемым по программе субсидирования Министерства экономического развития РФ 1764. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что теперь предприниматели могут получить кредит по ставке от 4,9% годовых. Максимальная ставка кредитования по программе в банке не превышает 7% годовых.

Кредит по льготной ставке предоставляется до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет - на цели пополнения оборотных средств. Возможно предоставление кредита на рефинансирование действующих кредитов клиента.

"Программа 1764" предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и другие.

Заявку на кредит можно подать дистанционно на сайте, а также в любом отделении банка. Подробную консультацию можно получить по телефонам 8 800-444-44-55.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph