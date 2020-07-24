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Общество

Городецкий полицейский отказался от взятки в 3 тысячи рублей

28 июля 2020 09:15  [71] Общество

Городецкий полицейский отказался от взятки в 3 тысячи рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего ранее не судимого местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления по ч.3.ст.30 ст.291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Судом установлено, что 1 мая этого года инспектор ДПС остановил автомобиль Volvo, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и пригласил его для составления протокола в служебный автомобиль. Водитель положил на консоль патрульного автомобиля 3 тысячи рублей. Инспектор отказался брать деньги.

Суд назначил водителю штраф - 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело о взятке бытовой техникой. По версии следствия, начальник МО МВД России "Ковернинский", подполковник полиции Г., зная об организации двумя мужчинами пунктов приема лома металла без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) на территории Ковернинского района и территории городского округа Сокольский, использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы. Он получил две взятки на общую сумму 585 тысяч рублей.

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