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Общество

Гимназию №1 в Нижнем Новгороде отремонтируют к сентябрю

28 июля 2020 12:34  [286] Общество

Фото: с сайта google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гимназию №1 в Нижнем Новгороде отремонтируют к сентябрю. Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 28 июля 2020 года.

По его словам, основные работы в учебном учреждении будут завершены к 1 сентября.

"Кроме спортзала – будет двух-трехнедельная задержка. Но в это время ученики смогут заниматься физкультурой на улице", - добавил он.

Напомним, подрядчик сорвал сроки капремонта гимназии №1. Он приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа не была готова. Для капремонта привлечен дополнительный подрядчик.

Добавим, что сроки ремонта в гимназии №1 неоднократно переносили. В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию на ремонт осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году.

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