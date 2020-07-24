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Гимназию №1 в Нижнем Новгороде отремонтируют к сентябрю. Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 28 июля 2020 года.
По его словам, основные работы в учебном учреждении будут завершены к 1 сентября.
"Кроме спортзала – будет двух-трехнедельная задержка. Но в это время ученики смогут заниматься физкультурой на улице", - добавил он.
Напомним, подрядчик сорвал сроки капремонта гимназии №1. Он приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа не была готова. Для капремонта привлечен дополнительный подрядчик.
Добавим, что сроки ремонта в гимназии №1 неоднократно переносили. В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию на ремонт осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году.
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