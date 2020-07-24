Рейтинг инвестклимата городов будет составлен в Нижегородской области Экономика

Рейтинг инвестклимата городов будет составлен в Нижегородской области. Соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин.

На данный момент идет разработка методики его составления. Планируется, что первый такой рейтинг по итогам 2020-го будет представлен в начале 2021 года.

"Состояние инвестиционного климата – основной KPI не только областных, но и муниципальных органов власти. Особенно это важно сейчас, когда необходимо восстановить экономику от последствий распространения коронавирусной инфекции. Именно поэтому я принял решение составить по итогам 2020 года рейтинг состояния инвестиционного климата муниципалитетов Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Как и федеральный рейтинг, региональный будет формироваться на основе не только статистических данных, но и оценок самих предпринимателей, которые выскажут свое мнение о качестве взаимодействия глав муниципалитетов с инвесторами. Уверен, для муниципалитетов это станет дополнительным стимулом к повышению инвестиционной привлекательности", - добавил губернатор Нижегородской области.

Разработку рейтинга по поручению Глеба Никитина заместитель губернатора Андрей Саносян обсудил с инвестиционными уполномоченными каждого муниципалитета региона. Как было отмечено, за последний год правительство области реализовало целый ряд мер, чтобы улучшить состояние инвестиционного климата в регионе.

Напомним, ранее были создан ТОСЭР в Володарске и Решетихе, особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, запущен "Электронный инспектор".

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020. Регион поднялся на 39 позиций в сравнении с прошлым годом – на 18-е место.