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Общество

Налоговые мошенники активизировались в Нижегородской области

29 июля 2020 11:18  [68] Общество

Управление ФНС России по Нижегородской области сообщает о выявленных случаях мошенничества от имени налоговой службы. Речь идет о том, что на электронную почту приходят письма с требованием явиться в налоговый орган.

В своем запросе злоумышленники, ссылаясь на пп.4 п.1 ст.31 Налогового кодекса РФ, приглашают налогоплательщика на прием в Главное управление ФНС России по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23 с целью предоставления пояснений по вопросу движения средств с расчетного счета физического лица.

Вместе с этим в письме содержится просьба ответить в электронном виде на вопросы, указанные в приложении к запросу, которые в дальнейшем нужно будет предоставить при личном обращении в Федеральную налоговую службу. К письму с темой "Уведомление о вызове налогоплательщика" приложен архив с названием "Запрос документов.rar", содержащий исполняемый файл, который является вредоносным программным обеспечением.

В своей спам-рассылке мошенники используют метод подмены электронного адреса и в отправителях отображаются электронные адреса info@nalog.ru и lavrov@nalog.ru. Контактные данные отправителя: Лавров Максим Михайлович.

В управлении обратили внимание, что Федеральная налоговая служба не имеет никакого отношения к подобным рассылкам. Налоговые органы не информируют налогоплательщиков по электронной почте. Электронное взаимодействие с налогоплательщиками осуществляется по ТКС через специальных операторов связи или через Личные кабинеты налогоплательщика.

Управление ФНС России по Нижегородской области рекомендует не открывать подозрительные письма и не запускать приложенные к письму файлы, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер).

В случае получения подозрительных писем, либо других подобных сообщений, налоговая служба Нижегородской области рекомендует обращаться по телефону доверия +7 (831) 416-22-19, который работает в круглосуточном режиме, либо в правоохранительные органы.

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