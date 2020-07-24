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Экономика

Нижегородская Дума поддержала изменения в бюджетный процесс

29 июля 2020 14:25  [57] Экономика

Депутаты городской Думы поддержали предложение мэрии о внесении изменений в положение о бюджетном процессе Нижнего Новгорода, в соответствии с которым не менее 10% налоговых и неналоговых доходов будут направляться на поддержку инициатив граждан. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев по итогам рассмотрения вопроса на заседании городской Думы.

"Средства ежегодно будут распределяться по результатам обсуждений с нижегородцами. Это может быть благоустройство территорий, ремонт дорог местного значения – то, что горожане посчитают наиболее важным. Процесс разработки, обсуждения и внесения инициатив будет определен уже в этом году, а реализация начнется с 2021 года", – пояснил Юрий Шалабаев.

Председатель бюджетной комиссии Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман напомнил, что право муниципалитетов направлять бюджетные средства на поддержку гражданских инициатив закреплено в федеральном законодательстве решением депутатов Государственной Думы Российской Федерации 14 июля 2020 года. В ФЗ о местном самоуправлении внесены изменения о правовых основах инициативного бюджетирования, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, Дума одобрила июльские изменения в бюджет города на 737 млн рублей. После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 36 млрд 840,8 млн рублей, расходная - 37 млрд 856,4 млн рублей, дефицит - 1 млрд 15,6 млн рублей.

Также Юрий Шалабаев рассказал о том, что от общей суммы почти 65 млн рублей собственных средств города будут направлены на ремонт и содержание ливневой канализации.

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