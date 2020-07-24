"Мы разрабатываем комплексные меры для ремонта и строительства ливнёвок в Нижнем Новгороде", Юрий Шалабаев Общество

Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев рассказал о том, что почти 65 млн рублей собственных средств города будут направлены на ремонт и содержание ливневой канализации. Об этом стало известно на заседании Думы 29 июля 2020 года.

"Это значительные средства по сравнению с теми, что предусматривались в предыдущие годы. Но и этого, конечно, недостаточно. Вместе с правительством Нижегородской области мы разрабатываем комплексные меры для ремонта и строительства ливнёвок в Нижнем Новгороде. Одновременно изыскиваем немалые для бюджета средства для решения точечных, наиболее острых проблем", – пояснил Юрий Шалабаев.

Он сообщил, что средства будут направлены на ремонт 53 аварийных колодцев на территории города, на прочистку ливневой канализации, а также на ремонт ливнёвки на набережной Гребного канала, улицах Алексеевской и Ковалихинской, где во время сильных дождей скапливается вода.

Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду пока не удалось осуществить планируемую ранее передачу в концессию "Нижегородскому водоканалу" городских ливневок. В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание приходится тратить бюджетные средства.

Напомним, в январе 2019 года нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц). Договор планировалось заключить в 2020 году.

При этом, нижегородская мэрия попросила у правительства софинансирования работ по приведению в порядок ливневной канализации. Работы оцениваются в 137 млн рублей.

Проведенное в 2019 году о техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.

Напомним также, что 8 мая после ливня центр Нижнего Новгорода в очередной раз затопило. В том числе, сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.