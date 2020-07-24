Вероятность ЧС увеличивается - на Нижний Новгород надвигаются грозы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС сообщает, что 29 июля над Нижним Новгородом и областью прогремят грозы.

Перед этим ведомство предупреждало, что сегодня нижегородцев после полудня ожидает аномальная жара в +30° и такая погода может спровоцировать увеличение числа природных пожаров и распространение огня на жилые дома.

Позже МЧС сообщило о надвигающейся на город грозе. Это погодное явление также может стать причиной чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за поражений молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом. Ожидаются нарушения в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.