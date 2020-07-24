"Нижегородцы получили за 7 месяцев выплаты стимулирующего характера на 1,6 миллиарда рублей", - Глеб Никитин Политика

Нижегородцы получили за 7 месяцев выплаты стимулирующего характера на 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания о работе правительства за минувший год.

Глава региона поблагодарил участников реализуемых мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, а также всех нижегородцев, которые с пониманием и ответственностью отнеслись к вынужденным ограничениям.

"Почти 7 тысяч врачей и более 4 тысяч волонтеров были в прямом смысле слова на передовой: обеспечивали безопасность людей, боролись за спасение каждой жизни даже ценой собственной. И мы все понимаем, что риск, которому медики сегодня себя подвергают, сложно измерить деньгами. Тем не менее, стимулирующие выплаты - это крайне важно. Это благодарность, которую может выразить государство героям в белых халатах", - подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что сотрудникам медучреждений, которым не положены федеральные выплаты за работу с COVID-пациентами, были назначены региональные надбавки. Всего на эти цели Нижегородская область выделила 150 млн рублей.

По словам Глеба Никитина, высокий уровень технического оснащения, профессионализм и самоотверженность медицинских работников позволили спасти многие жизни. В Нижегородской области показатель смертности от COVID-19 ниже, чем в среднем по России.

"Летальность связана в основном с хроническими заболеваниями, а, значит, наша приоритетная задача - максимально приблизить своевременную и качественную медицинскую помощь к населению, чтобы выявлять и предотвращать развитие тяжелых болезней. Этим мы активно занимались в прошлом году и будем заниматься в дальнейшем", - добавил Глеб Никитин.

По словам губернатора, ради обеспечения сохранения жизней и здоровья нижегородцев в регионе были приняты в том числе непопулярные, но необходимые меры.

"Мы не могли их избежать, потому что моделирование вероятного исхода при количестве контактов жителей, близком к нормальному, показывало страшную картину - число зараженных ежедневно было бы в 5 раз больше. И сегодня я хочу поблагодарить нижегородцев за то, что услышали нас, поняли и соблюдали меры безопасности. Благодаря ответственности каждого мы смогли получить тот ресурс, которого в противном случае у нас не было бы, – время", - сказал Глеб Никитин.

На сегодняшний день загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается и составляет около 30%.

Напомним, еще 158 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки.

Вчера, 29 июля, было выявлено 154 новых случаев. Сегодня – 30 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 647 человек.

При этом 19 134 жителей Нижегородской области, то есть 80,9% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы.