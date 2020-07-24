"Загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается", - Глеб Никитин Политика

Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. В совещании 29 июля 2020 года в режиме видеоконференции принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



Как отметил глава региона по итогам совещания, на сегодняшний день загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается и составляет около 30%.

"Была проделана большая работа по подготовке региональной системы здравоохранения к новым вызовам. Прежде всего, это заслуга нижегородских медиков, которые проявили в сложный период свои лучшие человеческие и профессиональные качества. На сегодняшний день для приема больных с коронавирусной инфекцией в регионе открыто и зарезервировано более 5 600 коек в 37 медицинских организациях. Почти 2500 коек оснащены кислородом. Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ. Все эти показатели превышают установленные нормативы. В связи со снижением загруженности коечного фонда для больных коронавирусом началась работа по переводу свободных коек в штатный режим согласно рекомендациям Минздрава России", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор Нижегородской области, для проведения диагностики пациентов с короновирусной инфекцией задействованы 17 аппаратов компьютерной томографии.

"Президент России в ходе совещания отметил, что, несмотря на улучшение ситуации с распространением коронавируса, расслабленность недопустима. Необходимо соблюдать все рекомендации санитарных врачей. Одной из основных задач остается своевременное выявление заболевания. Для этого у нас организована работа 14 ПЦР-лабораторий. Общая мощность тестирования составляет 8 000 исследований в сутки. Мы стабильно входим в тройку по количеству проведенных тестов на 100 тысяч населения в Приволжском федеральном округе", - добавил Глеб Никитин.

По состоянию на 29 июля, коронавирус подтвержден у 23 489 жителей Нижегородской области. При этом 18 674 человек, то есть 79,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы.

Ранее губернатор рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также он озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Сейчас регион находится на первом этапе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Как отметил губернатор, в 80% случаев заболевание протекает в легкой форме. Однако у 15–20% заболевших, особенно у людей старшего возраста, имеющих сопутствующие заболевания, течение болезни осложняется пневмонией, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии.