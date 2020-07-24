Нижегородские власти озвучили обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в регионе Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 158 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было выявлено 154 новых случаев. Сегодня – 30 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 647 человек.

При этом 19 134 жителей Нижегородской области, то есть 80,9% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 548 человек. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область, на 30 июля, входит ТОП-5 среди российских регионов.

На сегодняшний день около 3 тысяч нижегородцев с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 52 человека находятся в обсерваторах.

"На сегодняшний день для приема больных с коронавирусной инфекцией в регионе открыто и зарезервировано более 5 600 коек в 37 медицинских организациях. Почти 2 500 коек оснащены кислородом. Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ. Все эти показатели превышают установленные нормативы. В связи со снижением загруженности коечного фонда для больных коронавирусом началась работа по переводу свободных коек в штатный режим согласно рекомендациям Минздрава России", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным на 30 июля, в Нижегородской области 574 937 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос на 1% и составил 17 950 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 6 038 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 211,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Сейчас регион находится на первом этапе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".