Глав городов и районов Нижегородской области обязали ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов Политика

Главы муниципалитетов будут ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности регионального правительства за прошлый год.

Глеб Никитин подчеркнул, что нацпроекты являются одним из важнейших ресурсов восстановления экономики и инструментом повышения качества жизни в регионе.

"Благодаря усилиям команды правительства и отклику федерального центра область остается в лидерах по привлечению федеральных ресурсов. Бюджет нацпроектов в текущем году не только не будет сокращен, он будет увеличен. Это серьезные ресурсы и огромная ответственность, прочувствовать которую должны все, кто занимается реализацией национальных проектов. Только так можно улучшить ситуацию на местах не на бумаге, а на деле. Поэтому по итогам 2019 года все главы лично отчитывались перед представительной властью об исполнении нацпроектов. Эту практику мы сделаем ежегодной", - рассказал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина сроки реализации нацпроектов продлены до 2030 года.

"В связи с этим я поручил областному правительству провести работу по дополнительному включению проектов региона в нацпроекты", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что исполнение нацпроектов в расходной части оказалось выше среднероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округу.

Напомним, Глеб Никитин также призвал глав МСУ Нижегородской области активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса.