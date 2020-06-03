Глеб Никитин призвал глав МСУ Нижегородской области активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание с главами МСУ.

Как сообщает пресс-служба главы региона, главной темой совещания стала поддержка граждан и бизнеса в сложившейся ситуации, а также соблюдение требований режима повышенной готовности.

Также в мероприятии приняли участие прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Глава региона поручил главам МСУ как можно активнее привлекать федеральные и региональные меры поддержки. Это касается поддержки бизнеса и транспортных предприятий.

"Не нужно заниматься лишней бюрократией. Ваша задача – как можно быстрее довести реальные деньги до людей", - добавил Глеб Никитин. В частности, речь идет о таких видах помощи, как выделение субсидий на выплату заработной платы и оплату услуг ЖКХ, а также о мерах поддержки самозанятых.

Отдельно губернатор отметил необходимость более активных мер со стороны муниципалитетов по стабилизации ситуации в сфере пассажирских перевозок.

"Мы выделяем беспрецедентный объем средств на поддержку этой отрасли. Сейчас нам важно обеспечить бесперебойную работу транспорта, но в перспективе нельзя забывать и о развитии, закупке нового подвижного состава", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что руководству районов сейчас требуется наладить взаимодействие с бизнесом для выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

"На уровень МСУ были переданы полномочия по выдаче разрешений на осуществление деятельности в условиях режима повышенной готовности. В координации со всеми структурами на вашей территории нужно, с одной стороны, обеспечить максимально полную работу экономики, с другой – помочь организациям работать с соблюдением всех норм и правил", - добавил Глеб Никитин.