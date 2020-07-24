Восемь районов Нижегородской области объединят в одну маршрутную сеть Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Разработка цифровой маршрутной сети продолжается в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время отчета перед депутатами Законодательного собрания региона по итогам работы правительства в прошлом году.

Отчитываясь о развитии транспорта, он рассказал, что на данный момент уже выбрана подрядная организация, которая в течение года должна проанализировать текущее состояние маршрутной сети нижегородской агломерации и создать базовый вариант маршрутной сети.

"Решение о концепции единой маршрутной сети в Нижегородской области принято. В ее рамках предлагается синхронизировать работу городского и междугородного общественного транспорта Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Арзамаса, Балахнинского, Городецкого, Кстовского и Богородского районов", - сказал Глеб Никитин.

Новая маршрутная сеть подразумевает сокращение дублирующих маршрутов, составление единого расписания и разработку мероприятий по строительству и реконструкции транспортно-пересадочных узлов и остановок. Как пояснили в министерстве транспорта региона, это позволит сделать подвижной состав наполняемым и выровнять экономическую ситуацию на пассажирских предприятиях.

Напомним, с начала этого года полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта нижегородской агломерации переданы на региональный уровень.

Суть изменений

Новую систему предлагается внедрять поэтапно. Первый этап предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры: полное обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети. Ориентировочная стоимость первого этапа составляет порядка 44 млрд рублей. Точная стоимость будет определена после уточнения параметров финансовой модели. В 2020 году предстоит создать математическую модель пассажиропотоков, с учетом документов транспортного планирования, разработанных ранее.