Полномочия на региональный уровень: муниципальный транспорт Нижнего Новгорода и еще семи городов области объединят Экономика

Полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта нижегородской агломерации переданы на региональный уровень. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 декабря 2019 года поддержали данную инициативу регионального минтранса.

Для чего необходимо объединение?

Анализ маршрутной сети и пассажиропотоков показал, что муниципальные и межмуниципальные автобусные маршруты хаотично накладываются друг на друга, дублируя также и электротранспорт. При этом на ряде направлений общественного транспорта недостаточно, и там люди вынуждены ездить с пересадками, пользоваться личными автомобилями или услугами нелегальных перевозчиков.

Изменится сам принцип конкурсов по выбору перевозчика для обслуживания маршрута. В конкурсной документации будет указано количество, вместительность, техническое оснащение автобусов, а также интервал движения. За обслуживание маршрута перевозчик – независимо от того, муниципальное это предприятие или частное – будет получать фиксированную плату, указанную в конкурсной документации и не зависящую от количества перевезенных людей.

Регоператор на восемь городов

Минтранс Нижегородской области предложил объединить в единую систему муниципальный и межмуниципальный транспорт в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Городце, на Бору, а также в Балахне, Богородске и Арзамасе. Изменения коснутся более двух миллионов человек.

Отметим, что ранее сообщалось о шести городах, без Кстова и Богородска.

"Сегодня мы говорим о первом шаге в оптимизации работы пассажирского транспорта. Речь идет не только об автобусах, но и об электротранспорте. В перспективе мы рассматриваем расширение действия этого проекта на остальные города и районы", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Суть изменений

Новую систему предлагается внедрять поэтапно. Первый этап предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры: полное обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети. Ориентировочная стоимость первого этапа составляет порядка 44 млрд рублей. Точная стоимость будет определена после уточнения параметров финансовой модели. В 2020 году предстоит создать математическую модель пассажиропотоков, с учетом документов транспортного планирования, разработанных ранее.

Ранее, нижегородцы высказали более 10,5 тысяч предложений по работе общественного транспорта в городе. Напомним, Панов в начале марта прошлого года сообщил о начале работы по исправлению по исправлению ошибок при модернизации маршрутной сети общественного транспорта. Он отметил, что потраченные на эти цели 61 млн рублей не помогли улучшить перевозки.

Также в декабре этого года были внесены изменения в закон: инициаторов отмены нижегородских муниципальных маршрутов станет больше.