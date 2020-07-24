ЗС НО утвердило Оксану Кислицыну в качестве омбудсмена Нижегородской области Политика

Оксана Кислицына Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 июля согласовали кандидатуру Оксаны Кислицыной на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Ранее занимавшая этот пост Надежда Отделкина досрочно сложила с себя полномочия в конце мая 2020 года.

До того, как претендовать на должность омбудсмена, Оксана Кислицына более 20 лет работала в избирательной комиссии Нижегородской области. Она ушла из избиркома 1 июня этого года, занимая должность председателя комиссии.

"Отмечу, что более 20 лет Оксана Анатольевна посвятила работе в избирательной комиссии Нижегородской области и до недавнего времени была её председателем. За время работы в этой должности Оксана Анатольевна особое внимание уделяла вопросам открытости и гласности в работе избирательных комиссий, конструктивному взаимодействию с политическими партиями, налаживанию эффективной работы по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами защиты избирательных прав, организации активного сотрудничества с органами государственной власти Нижегородской области, с правоохранительными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.