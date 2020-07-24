Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Она пояснила, что в настоящее время сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом как раз наступает.

"С учётом пандемического распространения особенностью этого эпидсезона будет, безусловно, совмещение циркуляции новой коронавирусной инфекции и циркуляции сначала сезонных респираторных вирусов, а затем и присоединение к ним вируса гриппа. В этом году возможен принципиально новый эпидсезон при одновременной циркуляции различных вирусов. Это новые вызовы", - сказала Анна Попова.

"Следовательно, вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом, ни в предыдущие годы. Это ещё раз подчёркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в 2019 году в России было привито почти 50% населения, что "позволило достаточно спокойно пройти эпидсезон".

Анна Попова также рассказала, что взаимное влияние коронавируса и других респираторных вирусов на организм человека может привести к повышению тяжести заболевания и возможному повышению тяжести заболеваний у граждан, которые не входят в настоящее время в группы риска.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключал осенью 2020 года второй волны коронавируса на территории области. Он рассказал, что область интенсивно готовится к этому – проводится вакцинация от гриппа, мобилизуются лечебные организации, работающие с коронавирусом.

Напомним, что губернатор региона Глеб Никитин подробно рассказал, как область подготовилась к профилактической работе перед началом осенне-зимнего периода. Он озвучил объем финансирования прививочной кампании, количество закупаемой для нижегородцев на государственные средства вакцины и планируемое число населения Нижегородской области, которое будет привито.