Нижегородский минздрав не исключает осенью второй волны коронавируса Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключает осенью 2020 года второй волны коронавируса на территории области. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на странице Стратегии развития региона в соцсети Instagram 9 июля 2020 года.

"Риск есть, что вторая волна придет. Мы видим, как Испания уходит на вторую волну. В Соединенных штатах Америки пошла вторая волна, и она по масштабам больше, чем предыдущая. В сентябре начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Вместе с коронавирусной инфекцией, это может вызвать существенный подъем заболеваемости. Мы сейчас интенсивно готовимся к этому – проводим вакцинацию от гриппа, мобилизуем лечебные организации, работающие с коронавирусом. Но пока прогнозировать рано", - сказал он.

Напомним, что первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также считает, что многие россияне за лето смогут выработать иммунитет к коронавирусу, но осенью инфекция вернется и проявит себя зимой.

Вице-премьер России Татьяна Голикова придерживается аналогичного мнения. Она говорит, что осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в том числе грипп и пневмония. Летом предполагается ослабление активности коронавируса, но он "пока никуда не уходит".

Напомним также, что еще 224 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. На 9 июля в регионе коронавирус подтвержден у 19 465 человек. При этом число выписанных за минувшие сутки пациентов почти вдвое (193,3%) больше, чем заболевших.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".