Опергруппа медпомощи работает в Дни памяти Серафима Саровского в Дивееве Общество

Опергруппа медпомощи работает в Дни памяти преподобного Серафима Саровского (29 июля и 2 августа) в Дивееве. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Всего 12 врачей и 7 бригад скорой медицинской помощи участвуют в обеспечении празднования Дней памяти.

Ограничения

В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции принято решение не разворачивать палаточный лагерь в Дивееве.

Карантин в Дивееве был снят 24 июля. Въезд в Дивеево во время Дней памяти не запрещается, однако контроль над приезжими будет максимально усилен.

Въезжающие в село на любом виде транспорта паломники должны иметь при себе справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждения бронирования в гостиницах, гостевых домах, если человек прибывает на срок более одних суток.

В минздраве обратили внимание, что все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию всенощного бдения 31 июля и божественной литургии 1 августа на телеканалах ННТВ, Время Н, "Союз", "Спас", а также в сети Интернет - на сайтах Нижегородской епархии, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, портале "Серафимова земля", а также на страницах правительства Нижегородской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Тем не менее, как сообщил главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, сейчас сформирован сводный отряд усиления службы медицины катастроф из 55 сотрудников на случай вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в селе. В резерве также находятся 44 бригады скорой медицинской помощи для немедленного выезда к местам проведения мероприятий.

В медицинских организациях предусмотрен резервный коечный фонд в количестве 561 койки. Также Центр медицины катастроф доставил в Дивеевскую центральную районную больницу им.Н.Н.Блохина необходимое медицинское оборудование.

Кроме того, на территории детского санатория "Солнечная поляна" в Дивееве развернут обсерватор на 30 коек для временного медицинского наблюдения пациентов с повышенной температурой, признаками ОРВИ.

"При необходимости для проведения санитарной авиамедицинской эвакуации пострадавших в специализированные стационары Нижнего Новгорода будет задействован один вертолет, оснащенный медицинским модулем и необходимым оборудованием, с авиамедицинской бригадой анестезиологии и реанимации на борту", - добавил Михаил Созонов.