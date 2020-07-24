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Общество

Защитные ограждения для краснокнижных растений установили в нижегородском парке "Швейцария"

31 июля 2020 11:12  [39] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Защитные ограждения для краснокнижных растений установили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Все места обитания редких растений на верхнем плато парка огораживают специальными щитами для того, чтобы их случайно не повредили в процессе работ в рамках первого этапа благоустройства.

"Дремлик широколистный – редкое растение семейства орхидных, охраняемое международной Красной книгой. Эти уникальные растения находятся в северной части парка, в историческом месте дендрологического сада. Защитные ограждения необходимы, чтобы при благоустройстве парка бережно сохранить популяции этого вида", – отметил кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Сидоренко.

По его словам, всего в регионе около 40 видов семейства орхидных, некоторые из них - на грани исчезновения.

"Помимо северной части парка, на территории верхнего плато выявлены еще несколько мест обитания краснокнижных видов. Все они будут огорожены специальными щитами для того, чтобы растения нельзя было повредить в процессе работ в рамках первого этапа благоустройства", – подчеркнула руководитель проектного отдела АО ГК "ЕКС" Анастасия Стрелец.

Напомним, вход в парк "Швейцария" временно запрещен ввиду того, что с 15 июля началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Напомним также детский центр планируют построить в ходе благоустройства. Это будет пространство, состоящее из пяти студий площадью от 48 до 90 кв.м, детской площадки, зон вестибюля и ожидания для родителей, а также административных помещений. Крышу планируется использовать как зону для игр. 

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