Глеб Никитин поручил главам МСУ лично контролировать исполнение нацпроектов Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с главами МСУ. В нем приняли участие руководители районов и городских округов региона, сообщили в пресс-службе правительства региона 31 июля 2020 года.

Центральной темой стали национальные проекты, в частности, расселение ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а также реализация региональных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" национального проекта "Экология".

"Несмотря на пандемию коронавируса и вытекающие из этого негативные последствия, ответственности за выполнение установленных показателей национальных проектов с нас никто не снимает. Важно, чтобы положительной эффект от проводимой работы чувствовали жители региона. Именно такую задачу при реализации нацпроектов ставит президент России Владимир Путин", - отметил Глеб Никитин.

Как добавил губернатор Нижегородской области, одной из проблемных точек является согласование проектно-сметной документации в Управлении госэкспертизы.

"Чтобы исключить нарушения сроков реализации контрактов, необходимо обеспечить устранение выявленных замечаний максимально быстро. Прошу взять это на личный контроль. Недопустимо, чтобы проекты буксовали из-за некачественной работы с документацией", - сказал Глеб Никитин.

Накануне, 30 июля, в ходе своего отчета Глеб Никитин обратил внимание, что теперь главы муниципалитетов будут ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов.

Ранее Глеб Никитин также призвал глав МСУ активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса.