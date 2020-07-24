Жители Нижегородской области могут пройти лечение в московском онкоцентре по полису ОМС Общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы, Максим Мишин

Жители Нижегородской области могут пройти лечение в московском онкоцентре по полису ОМС, сообщили НИА "Нижний Новгород" в медучреждении.

Как отметил собеседник агентства, Московский международный онкологический центр (ММОЦ) открылся в столице на базе бывшей Городской клинической больницы № 63. В ММОЦ пациенты из любого региона России могут бесплатно пройти диагностику и лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на уровне ведущих онкоцентров мира.

Стоит отметить, что теперь самые новые методики лечения онкозаболеваний стали доступнее для жителей не только Москвы, но и других городов России, в частности, для пациентов из Нижнего Новгорода. ММОЦ занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, меланома.

Фото: система электронной навигации

Врачи-онкологи центра имеют большой опыт диагностики и лечения онкозаболеваний, осуществляют лечение с учетом последних международных клинических рекомендаций и в соответствии со стандартами, принятыми в РФ.

По словам собеседника, центр располагает диагностическим оборудованием последнего поколения: 3 ПЭТ/КТ томографа, КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ, собственная гистологическая лаборатория для проведения полного спектра исследований в онкологии. Пациентам доступны новейшие методы лекарственной терапии (химио-, иммуно- и таргетная терапия), сверхточная 3D и 4D лучевая терапия и радиохирургия, хирургическое лечение онкозаболеваний.

Центр радиотерапии, оснащенный 8 современными линейными ускорителями – крупнейший в Российской Федерации. В центре проводятся все виды лучевой терапии и радиохирургии гражданам РФ в рамках полиса ОМС на новейшем оборудовании.

Фото: линейный ускоритель Halcyon

Если у вас есть подозрение на онкологический диагноз, вам необходимо пройти дополнительную диагностику или лечение онкологического заболевания с использованием лекарственных препаратов (химио-, иммуно- и таргтеной терапии), лучевой терапии или радиохирургии, вы можете обратиться в Московский международный онкологический центр, приехав в столицу или дистанционно. Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте о современных возможностях лечения по полису ОМС.

Московский международный онкологический центр расположен по адресу: г. Москва, ул.Дурова,26, +7(495) 126 98 97.

Сайт медцентра - oncomos.ru