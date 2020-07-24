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Происшествия

Пожарный поезд направили к месту возгорания склада в Дзержинске

31 июля 2020 16:39  [59] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарный поезд направили к месту возгорания склада в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, информация о пожаре на складе хранения полиэтиленовой продукции поступила сегодня, 31 июля, в 12:45.

Склад расположен в п. Бабушкино; ул. Фрунзе, 48В. Здание принадлежит ООО "ПолимерИндустрия".

В 13:32 объявлен ранг пожара №2, в 14:05 объявлен ранг пожара №3 (обстановка сложная, запрошены дополнительные силы).

В 15:37 на место пожара выдвинулся пожарный поезд, в 15:43 пожар локализован на площади 1,5 тысячи кв.м.

Для ликвидации пожара привлечено уже 56 человек (было 48) и 16 единиц техники (было 14).

Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Погибших и пострадавших нет.

Другие обстоятельства уточняются.

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