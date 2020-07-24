Торжества начались в Дивееве в Дни памяти Серафима Саровского Культура и отдых

Торжества начались в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дни памяти Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 1 августа 2020 года.

В этом году Дни памяти в связи со сложной эпидемиологической обстановкой организованы в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников.

"Дни памяти преподобного Серафима Саровского – особое время для нашего региона. В этом году проведение массовых мероприятий в их привычном формате оказалось невозможным из-за ситуации с распространением коронавируса. Были приняты серьезные меры безопасности для того, защитить здоровье жителей Дивеева и гостей села", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: правительство Нижегородской области

Напомним, в связи с высоким риском распространения инфекции принято решение не разворачивать палаточный лагерь в Дивееве. На территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря нанесена социальная разметка и размещены плакаты с требованиями соблюдать меры санитарной безопасности. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и проводить санитарную обработку рук. Для паломников будет организована трансляция богослужений на экранах, установленных на территории обители.

Карантин в Дивееве был снят 24 июля. Въезд в Дивеево во время Дней памяти не запрещается, однако контроль над приезжими максимально усилен.

На въездах в Дивеево организованы посты контроля, где дежурят сотрудники администрации района, МВД, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора и представители Нижегородской епархии. Паломники, въезжающие в село на любом виде транспорта, должны иметь при себе справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах или гостевых домах (если они прибывают на срок более одних суток).

Фото: правительство Нижегородской области



Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию Божественной литургии на телеканалах ННТВ, Время Н, "Союз", "Спас", а также в сети интернет: на сайтах Нижегородской епархии, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, портале "Серафимова земля" серафим.рф, а также на страницах правительства Нижегородской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".