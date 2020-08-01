Торжества в Дни памяти Серафима Саровского в Дивееве Культура и отдых

Торжества начались в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дни памяти Серафима Саровского.

В этом году Дни памяти в связи со сложной эпидемиологической обстановкой организованы в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников.

На въездах в Дивеево организованы посты контроля, где дежурят сотрудники администрации района, МВД, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора и представители Нижегородской епархии. Паломники, въезжающие в село на любом виде транспорта, должны иметь при себе справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах или гостевых домах (если они прибывают на срок более одних суток).

Фото: правительство Нижегородской области