Стали известны новые данные по коронавирусу в Нижегородской области Общество

Стали известны новые данные по коронавирусу в Нижегородской области.

Еще 159 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по состоянию на 1 августа вирус подтвержден у 23 951 человек (накануне было 23 792 человека). При этом, из них 19 918 человек уже выздоровели, 388 человек – умерли.

Накануне сообщалось, что в Нижнем Новгороде среди заболевших лидирует Автозаводский район — самый крупный и густонаселенный. Далее следуют Ленинский, Канавинский, Сормовский, Советский, Московский, Нижегородский и Приокский районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск, Павловский район, Борский, Богородский, Кстовский, Кулебакский и Дивеевский районы.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".